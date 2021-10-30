Горняк22: Легковушка отлетела в ограждение Нового моста после ДТП с автобусом
Место ДТП Фото: "В курсе 22"
Судя по видео, снятому очевидцами, легковое авто получило серьезные повреждения. Не исключено, что причиной аварии мог стать гололед
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло утром 29 октября на барнаульском Новом мосту. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал «В курсе 22».
По предварительным данным, столкнулись легковая машина и микроавтобус.
При каких обстоятельствах произошла авария – не известно. О пострадавших не сообщается.
Автомобилисты в соцсетях предупреждают о гололеде на участке.
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