Горняк22: Легковушка отлетела в ограждение Нового моста после ДТП с автобусом

Место ДТП Фото: "В курсе 22"

Судя по видео, снятому очевидцами, легковое авто получило серьезные повреждения. Не исключено, что причиной аварии мог стать гололед

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло утром 29 октября на барнаульском Новом мосту. Кадры с места происшествия публикует телеграм-канал «В курсе 22».

По предварительным данным, столкнулись легковая машина и микроавтобус.

При каких обстоятельствах произошла авария – не известно. О пострадавших не сообщается.

Автомобилисты в соцсетях предупреждают о гололеде на участке.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае в «пьяном» ДТП погибла 15-летняя пассажирка Land Cruiser.

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