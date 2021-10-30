Горняк22: Сибиряк покончил с собой у ковидного госпиталя, где умерла его мать

Больница Фото: pixabay.com

Мужчина совершил самоубийство на лавочке возле больницы. До этого он узнал о смерти матери. Врачи пытались спасти ему жизнь, но он скончался

В Красноярске мужчина покончил с собой во дворе ковидного госпиталя, где умерла от коронавируса его мать, сообщает NGS24.RU.

По словам очевидцев, в приемном покое ему сообщили о смерти матери, которая лежала в этой больнице. После этого мужчина вышел во двор, сел на лавочку и свел счеты с жизнью.

«Он умер не сразу, думали, что выкарабкается, но этого не произошло, – рассказал один из очевидцев.

Ранее стало известно, что внук три дня ухаживал за бабушкой в ковидном госпитале. По его словам, пожилая женщина лежала в чудовищных условиях. При этом якобы кто-то из медперсонала предлагал ему оплатить хороший уход. В Генпрокуратуре заявили, что после заявления в госпитале начнутся проверки. Свою проверку проведет и местная прокуратура.

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