Горняк22: Суд оправдал алтайского депутата Бруннера по второму делу об избиении

Роман Бруннер Фото: администрация Алтайского района

История депутата, который «наводил порядки» в своем селе, еще два года назад вышла на федеральный уровень. О ней рассказали крупные СМИ, в том числе – РИА Новости

Судья Алтайского районного суда (Алтайский край) Андрей Дворядкин вынес оправдательный приговор по второму уголовному делу о жестоком избиении человека в отношении местного депутата Романа Бруннера. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на картотеку дела.

В прокуратуре региона изданию заявили, что проверят законность этого решения в апелляционные сроки.

В январе 2019 года в селе Алтайском у одного из магазинов избили 34-летнего мужчину. Медикам пришлось удалить у пострадавшего селезенку. Попавший под подозрение Бруннер отрицал вину, но следователи считали, что имеют веские доказательства его причастности к преступлению.

За последние дни это уже второй оправдательный приговор депутата, который выносит Дворядкин – 26 октября служитель Фемиды признал Бруннера невиновным в смерти рабочего, которого забили битой. Эта история получила большой общественный резонанс, о «наводившем порядки» в селе депутате писала федеральная пресса.

Издание называет прецедентом в судебной системе края ситуацию, когда оправдательный приговор по разным уголовным делам выносят, несмотря на однозначную позицию следствия и прокуратуры.

ТОЛК