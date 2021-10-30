Горняк22: Обвиняемые по делу о пожаре в «Зимней вишне» получили от 5 до 14 лет колонии

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Первое заседание состоялось 30 сентября. Тогда суд установил фигурантов дела членами ОПГ. Руководство «Зимней вишни» частично признало свою вину по делу о пожаре

В Кемерове суд вынес приговор по первому уголовному делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает «Коммерсант».

Самый большой срок получили бывшие руководители торгового центра: Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев. Их признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности и смерти двух и более лиц по неосторожности. Подсудимые получили по 14, а также 13,5 и 11 лет колонии общего режима соответственно.

Охранника ТРЦ Сергея Антюшина суд приговорил к 8 годам тюрьмы за смерть двух или более лиц по неосторожности.

Пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина за халатность, которая повлекла за собой смерть двух и более лиц, приговорили к 6 и 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Техника Александра Никитина, который обслуживал пожарную сигнализацию в ТРЦ, осудили к 5,5 года лишения свободы. Отбывать свой срок он также будет в колонии общего режима.

Руководитель компании, которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко за нарушение требований пожарной безопасности осужден на 6,5 года колонии общего режима.

Напомним, что 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался пожар. Во время возгорания сотрудники не включили тревогу и не провели эвакуацию. В результате ЧП погибли 60 человек, из них 37 – дети.

Ранее защитники попросили оправдать обвиняемых по делу «Зимней вишни». По их мнению, обвинение якобы не предоставило убедительные аргументы виновности их подзащитных. Рассмотрение этого дела закончилось в начале октября, после этого начались прения.

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