Горняк22: 2,6 тонны санкционных сыра и фруктов из Евросоюза уничтожили на Алтае
Перевозка грузов. Контейнеры Фото: pixabay.com
Всего с начала года таможенники выявили уже восемь партий товаров, входящих в список российского продовольственного эмбарго
В Алтайском крае с начала 2021 года изъяли и уничтожили свыше 2,6 тонны санкционных товаров из стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Алтайском таможни.
В основном речь идет о сыре, яблоках и грушах.
Последнюю такую партию не так давно обнаружили в одной из торговых точек Барнаула – таможенники нашли 106 ящиков свежих груш со следами удаления первоначальной маркировки. Никаких документов на фрукты у продавца не оказалось.
Ранее алтайские таможенники в репортаже канала «Толк» рассказали, какую «запрещенку» пытаются провезти в регион.