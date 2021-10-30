Горняк22: 2,6 тонны санкционных сыра и фруктов из Евросоюза уничтожили на Алтае

Перевозка грузов. Контейнеры Фото: pixabay.com

Всего с начала года таможенники выявили уже восемь партий товаров, входящих в список российского продовольственного эмбарго

В Алтайском крае с начала 2021 года изъяли и уничтожили свыше 2,6 тонны санкционных товаров из стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Алтайском таможни.

В основном речь идет о сыре, яблоках и грушах.

Последнюю такую партию не так давно обнаружили в одной из торговых точек Барнаула – таможенники нашли 106 ящиков свежих груш со следами удаления первоначальной маркировки. Никаких документов на фрукты у продавца не оказалось.

Ранее алтайские таможенники в репортаже канала «Толк» рассказали, какую «запрещенку» пытаются провезти в регион.

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