Горняк22: Тело инспектора ДПС нашли в лесополосе на окраине Барнаула

Полиция Фото: pixabay.com

Поиски гаишника начали после того, как он в положенное время не вышел на службу – смена полицейского должна была начаться в 18.00

Тело 48-летнего инспектора ДПС нашли в лесополосе на окраине Барнаула. Об этом сообщает «КП-Алтай» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, страшную находку сделали вечером 28 октября недалеко от садоводства «Дизель» (пр. Космонавтов, 88). Сообщается, что полицейский был в гражданской одежде, признаков насильственной смерти не обнаружено.

В региональном управлении МВД факт происшествия подтвердили. Здесь назначили собственную проверку. Причину смерти установит экспертиза.

Известно, что полицейский служил в органах с 2005 года, на службе не имел нареканий, коллеги характеризуют его положительно, спиртным не злоупотреблял.

Минувшим летом в лесополосе у барнаульской Гоньбы нашли труп и сгоревшую машину участкового полиции. В убийстве сознался ранее судимый житель села.

ТОЛК