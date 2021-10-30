Горняк22: Пропавшую в Барнауле 34-летнюю женщину нашли погибшей

Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"

Анна Леухина исчезла 23 октября: вышла из дома, одевшись в белую куртку и кроссовки, но на связь женщина больше не выходила

В Барнауле нашли погибшей пропавшую неделю назад 34-летнюю женщину. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт – Алтайский край».

«Найдена. Погибла», – говорится в посте.

При каких обстоятельствах умерла горожанка – не сообщается.

В региональном следственном управлении СКР «Толку» сообщили, что не готовы оперативно предоставить информацию.

Ранее стало известно, что в Новоалтайске умер год боровшийся с раком пятилетний мальчик.

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