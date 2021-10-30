Горняк22: На Алтае суд рассмотрит дело матери, обвиняемой в смерти младенца

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

За два года до инцидента женщину уже судили за истязание старшего ребенка – тогда она сломала семилетнему мальчику руку. Ее лишили родительских прав

В Алтайском крае передали в суд уголовное дело по обвинению 37-летней матери четверых детей в смерти младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем 6 июня в Бурлинском районе.

По данным следствия, пытаясь успокоить годовалого сына, женщина нанесла ему рукой «не менее семи ударов в область головы и туловища». После этого мать сама доставила мальчика в больницу, однако медики констатировали его смерть от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала, суд отправил ее в СИЗО.

При этом двумя годами ранее женщину уже судили за истязание семилетнего сына – она сломала школьнику руку. Тогда ей назначили условное наказание и лишил родительских прав на трех старших детей.

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