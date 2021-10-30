Горняк22: На Алтае суд рассмотрит дело матери, обвиняемой в смерти младенца
Следственный комитет Фото: Следственный комитет России
За два года до инцидента женщину уже судили за истязание старшего ребенка – тогда она сломала семилетнему мальчику руку. Ее лишили родительских прав
В Алтайском крае передали в суд уголовное дело по обвинению 37-летней матери четверых детей в смерти младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел днем 6 июня в Бурлинском районе.
По данным следствия, пытаясь успокоить годовалого сына, женщина нанесла ему рукой «не менее семи ударов в область головы и туловища». После этого мать сама доставила мальчика в больницу, однако медики констатировали его смерть от закрытой черепно-мозговой травмы.
В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном не признала, суд отправил ее в СИЗО.
При этом двумя годами ранее женщину уже судили за истязание семилетнего сына – она сломала школьнику руку. Тогда ей назначили условное наказание и лишил родительских прав на трех старших детей.