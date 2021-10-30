Горняк22: В Барнауле грузовик с конфетами сбил девушку на тротуаре

Место ДТП Фото: Отдел ГИБДД Барнаула

Автомобиль заехал в пешеходную зону для разгрузки товара, но «не выполнил условий, разрешающих движение задним ходом», сообщили в Госавтоинспекции

В Барнауле сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в котором травмы получила девушка-пешеход. Об этом в своем Instagram сообщает городской отдел ГИБДД.

Инцидент произошел днем 29 октября на проспекте Комсомольском.

По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика Hyundai при движении задним ходом на тротуаре во время погрузочно-разгрузочных работ допустил наезд на 20-летнюю горожанку.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в горборльницу. О ее состоянии не сообщается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае в «пьяном» ДТП погибла 15-летняя пассажирка Land Cruiser.

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