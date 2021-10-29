Горняк22: Владимир Путин устроился на работу в алтайский вуз

Владимир Путин Фото: instagram.com/voviks_putin

Сам Владимир Путин подчеркнул, что не пользуется своей громкой фамилией и отказывается от предложений рекламировать партии и движения

23-летний Владимир Владимирович Путин из Барнаула – полный тезка президента России. По его словам, он часто становится героем интервью из-за своего имени, сообщает «За науку!».

«Я уже давно связан с искусством, поэтому после окончания АГИКа поступил в магистратуру АлтГУ на направление «креативные индустрии и менеджмент в сфере искусства», – рассказал он.

Студент рассказал, что сейчас работает техником при библиотеке АГИКа. До этого преподавал детям актерское мастерство. Кроме того, он пишет стихи и прозу, а свой аккаунт в Instagram переделал под канал с рецензиями. Путин также попытался раскрутить свой TikTok.

«Будь я внешне похож на президента, это дало бы больший профит. Имя, конечно, и шокирует, и смешит, и даже злит многих, но это первое впечатление быстро смазывается через время», – отметил Путин.

По его словам, с президентом его имя никак не связано. Он родился в 1998 году, и родители выбирали между Артуром и Владимиром. При этом он каждый год получается поздравления с днем рождения 7 октября, хотя родился 19 марта.

Ранее Шойгу рассказал о нарисованном очаге в палатке Путина. По его словам, он прежде не видео такого устройства. На полотне изображен камин, и это напоминает сказку про Буратино. Кроме того, министр ответил на вопрос, как ему удается зазывать президента в тайгу.

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