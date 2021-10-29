Горняк22: Глава крупнейшего района Алтайского края уходит в отставку
Отставка Фото: pixabay.com
По некоторым данным, это может быть связано с тяжелой травмой, которую чиновник получил год назад. Месяцем ранее Иванов опровергал слухи о своем уходе
Глава крупнейшего в Алтайском крае Первомайского района уходит в отпуск с последующим увольнением. Информацию об этом «Алтапрессу» подтвердили в департаменте администрации губернатора и правительства региона по внутренней политике.
По сведениям ресурса, причина отставки связана с состоянием здоровья Александра Иванова.
В разговоре с «Толком» Иванов отказался от комментариев, сославшись на отпуск.
В сентябре 2020 года 35-летний чиновник получил серьезную черепно-мозговую травму в результате несчастного случая, пережил кому. Спустя 10 месяцев он вернулся к исполнению своих обязанностей главы.Глава Первомайского района Александр Иванов Фото: rso-altai.ru
В конце сентября появились слухи о том, что руководитель намерен покинуть свой пост. Тогда в разговоре с «Толком» Иванов категорически опроверг эту информацию.
Разные источники вероятным приемником Иванова называют экс-главу местного собрания депутатов Юлию Фролову, которая по итогам сентябрьских выборов получила мандат АКЗС, а также главу Сибирского сельсовета Олега Боронина.