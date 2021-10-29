Горняк22: Более 87 тысяч жителей Алтайского края заболели коронавирусом с начала пандемии

Скорая помощь. Коронавирус. Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

137 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за минувшие сутки. С начала пандемии всего выздоровел 61 701 пациент

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 441 новый случай коронавирусной инфекции. Всего на 28 октября с начала пандемии заболели 87 173 человека, в том числе 6 679 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

28 зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 25 – от ковида. За все время с начала пандемии скончались 6 185 жителей региона.

838 пациентов сейчас находятся в ковидных госпиталях края в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, в том числе 296 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в крае развернуто 4 626 коек для ковидных больных, из них на сегодняшний день свободно 295 мест.

С подтвержденным коронавирусом в госпиталях лежат 3 905 пациентов. Еще у 426 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.

На утро 28 октября в Алтайском крае прививаются 768,2 тыс. человек.

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