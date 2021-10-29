Горняк22: Почтовые отделения изменят график из-за Дня народного единства
Почта России Фото: Алексей Кучерявых
Индивидуальный режим работы могут установить в некоторых сельских почтовых отделениях. Пенсии и пособия доставят по согласованному с ПФР расписанию
Почтовые отделения в Алтайском крае изменят график работы в связи с Днем народного единства. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФПС.
«C 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября», – говорится в сообщении.
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с 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме;
3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, кроме отделений с круглосуточным режимом работы;
4 ноября будет выходным днем для всех почтовых отделений;
5 ноября офисы «Почты России» в Алтайском крае будут принимать клиентов по графику субботы.
Отмечается, что в некоторых сельских почтовых отделениях могут установить индивидуальный режим работы. При этом пенсии и пособия доставят по согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ расписанию.
Ранее «Толк» сообщал о том, что медорганизации Алтайского края на «каникулах» будут работать в обычном режиме.