Горняк22: Новые правила забоя скота в Алтайском крае объявят 11 ноября

Коровы Фото: pexels.com

Забивать животных для собственного потребления будет разрешено даже после принятия ограничительных мер. Между тем к самой идее большинство муниципалитетов региона относятся отрицательно

Власти Алтайского края назвали дату принятия решения по запрету на забой скота на частных подворьях. Вопрос, как сообщает «Катунь 24», обсуждали члены межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

С 1 октября в регионе планировали ввести ограничения на такую деятельность вне специализированных предприятий для дальнейшей продажи мяса. Но из-за недовольства предпринимателей принятие мер отложили.

Зампред правительства Александр Лукьянов заявил о необходимости организации достаточного числа убойных пунктов и площадок в муниципалитетах, где отсутствуют боенские предприятия, а также продумать схему доставки животных для убоя.

До 8 ноября члены комиссии должны предоставить дополнительные предложения. На их основании примут окончательное решение, которое обещают озвучить 11 ноября.

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