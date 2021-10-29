Горняк22: Умер боровшийся с раком пятилетний мальчик из Алтайского края

Свеча. Скорбь. Память Фото: pixabay.com

Чуть более года назад ребенку поставили диагноз «острый миелоидный лейкоз». Российские врачи признали пациента не поддающимся лечению

В Новоалтайске умер боровшийся с онкологией пятилетний мальчик. Пост об этом 19 октября родители ребенка опубликовали на своей странице в Instagram.

«Ване стало плохо, и его увезли в реанимацию, где подключили к аппарату ИВЛ. Уже сегодня нашего рыжего солнца нет с нами. Причина – кровоизлияние в мозг», – написали они.

Близкие выразили благодарность всем волонтерам и жертвователям за участие.

Ребенку поставили диагноз «острый лейкоз» в июне 2020 года, мальчик пережил две пересадки костного мозга, но ремиссия не наступила. Родители вели сбор средств для лечения в США.

29 октября в городе планировали благотворительный концерт для сбора средств на лечение мальчика. После случившегося мероприятие хотели провести в память о всех умерших от рака детях, но из-за эпидемиологической ситуации от этого отказались.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Генпрокуратуре РФ ужаснулись числу онкобольных детей на Алтае.

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