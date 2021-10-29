Горняк22: Барнаульские тхэквондисты стали призерами на чемпионате Европы в Греции

Чемпионат Европы по тхэквондо в Греции Фото: Алтайская федерация тхэквондо ИТФ

В декабре 2021 года Никита Демин и Лия Долматова из Барнаула выступят за Россию на чемпионате мира, который пройдет в Белоруссии

С 23 по 30 октября в Греции проходит чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ. В состав сборной России по результатам отборочного тура вошли два спортсмена из Барнаула. 16-летний Никита Демин в категории «юниоры» завоевал второе место. 12-летняя Лия Долматова взяла бронзу.

Чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ должен был состояться еще в прошлом году, но из-за эпидобстановки его переносили несколько раз. 27 октября в составе сборной России на доянгах выступили спортсмены из Алтайского края.

«Подготовка к чемпионату была очень сложной и серьезной. Никита и Лия – молодцы, выложились на 120%. Совсем немного не хватило до золотых медалей, но они их еще возьмут», – прокомментировал председатель Алтайской федерации тхэквондо ИТФ Дмитрий Савельев.

Для Лии это были первые соревнования за пределами России. Она очень переживала, что не оправдает надежды тренера и родителей. Но спортсменка справилась с волнением и в полуфинале выиграла у тхэквондистки из Греции.

«Она довольна результатом. Для Лии это стимул дальше тренироваться. В тхэквондо отдали для физического развития. Даже не думали, что ее так увлечет этот вид спорта. Она стала самоуверенней в себе, у нее есть мотивация», – рассказала мама Лии.

Никита Демин Фото: Алтайская федерация тхэквондо ИТФ

Никита Демин уже участвовал в европейских и мировых соревнованиях. В его копилке – золото в Англии на чемпионате Европы и бронза на чемпионате мира.

Результатом на чемпионате Европы в Греции он не очень доволен, рассчитывал на первое место.

«Это были сложные в эмоциональном плане соревнования. Конечно, хотел взять золото. Лия молодец, справилась с волнением. Она боец», – отметил Никита.

Никита и Лия представят Россию и Алтайский край на чемпионате мира, который пройдет в декабре в Белоруссии.

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