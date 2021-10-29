Горняк22: Алтайский паралимпиец борется за звание «Преодоление – Спортсмен Года»

Роман Жданов Фото: Виталий Барабаш

Пловец сейчас находится на втором месте. Лауреатов премии награждают 1 млн рублей. Победителями, кроме спортсменов, могут стать тренеры, спортивные школы и СМИ

Алтайский трехкратный паралимпийский чемпион по плаванию Роман Жданов принимает участие в Национальной спортивной премии.

Спортсмен участвует в номинации «Преодоление – Спортсмен Года». Сейчас он занимает второе место с 663 голосами. Принять участие в голосовании можно на сайте премии.

Национальная спортивная премия – это одна из самых главных наград в российском спорте. Министерство спорта вместе с экспертами и болельщиками определяют лучших спортсменов в 11 номинациях. Всего может быть 18 победителей.

Ранее «Толк» рассказывал, как живет паралимпийский чемпион Роман Жданов. На прошедшей Паралимпиаде спортсмен завоевал три золотые и две бронзовые медали, при этом установив три мировых рекорда. По его словам, в его доме нет пандуса и пловец научился самостоятельно спускаться и подниматься по ступеням в коляске.

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