Горняк22: «Лучшему хирургу Алтайского края» предложили работу уборщика

Алтайские хирурги спасли пациентку с гигантской опухолью Фото: Алтайский краевой онкодиспансер

Врачи считают, что онкобольные могут потерять возможность получить высококвалифицированную помощь: некоторыми видами лечения в регионе не владеет больше никто, кроме попавших под сокращение

Четырех опытных медиков Алтайского онкодиспансера, где к концу года должно произойти слияние двух отделений торакальной хирургии, предупредили о сокращении ставок и предложили на выбор вакансии с должностью уборщика в списке. Об этом пишет ИА Regnum.

«Врачебные специальности там тоже есть, но не хирургия. Сказали: «Выбирайте себе новую работу – примите решение до 30 декабря, если нет, то на выход», – пояснил ресурсу один из попавших под реорганизацию специалистов Алексей Максименко.

Он – кандидат медицинских наук с 30-летним хирургическим стажем, автор нескольких патентов и обладатель звания «Лучший хирург Алтайского края». Под сокращение попала и должность заведующего одного из отделений – кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ высшей квалификационной категории Александра Агеева.

В администрации онкодиспансера происходящее объяснили приказом федерального минздрава, по которому с 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания помощи взрослому населению при онкозаболеваниях – так, в частности, в хирургических отделениях должны проводить только хирургическое лечение и никакое иное. А отделение Агеева в последние годы в основном работало по профилю химиотерапии, пояснили в медорганизации.

«Все сотрудники торакального отделения №1 получили уведомления о расформировании с предложениями альтернативной работы в диспансере с сохранением заработной платы в полном объеме», – заявили в онкодиспансере.

В минздраве Алтайского края вопрос, анализировали ли чиновники последствия своего решения о реорганизации, пока не прокомментировали.

Ранее в алтайском минздраве рассказывали о том самом новом законе, который должен улучшить положение онкобольных в регионе.

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