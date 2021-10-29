Горняк22: Военные изменили время перекрытия трассы вечером 28 октября под Барнаулом

Знак "Стоп" Фото: pixabay.com

Движение всех видов транспорта остановят с 20.00 на срок до двух с половиной часов, тогда как прежде сообщалось, что это произойдет с 22.00

Госавтоинспекция Алтайского края проинформировала об изменении времени перекрытия трассы под Барнаулом 28 октября из-за движении военных колонн.

Проезд для всех видов транспорта ограничат:

с 20.00 до 22.30 на участке автодороги «Рассказиха – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи»;

с 20.00 до 22.00 на участке автодороги «Фирсово – выезд на автодорогу Р-256 – Б. Ключи»;

с 20.00 до 22.30 на участке автодороги «Лесной – Фирсово – выезд на автодорогу Р-256 – Б. Ключи».

Таким образом, движение заблокируют на два часа раньше, чем сообщалось прежде.

ГИБДД попросила участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

ТОЛК