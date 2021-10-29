Горняк22: В Алтайском крае утвердили штрафы за продажу энергетиков и зажигалок детям

Энергетики. Банки Фото: pexels.com

Законопроект вызвал немало споров внутри депутатского корпуса. В итоге его окончательный вариант стал компромиссом между интересами медиков и продавцов напитков

Депутаты Алтайского Заксобрания утвердили размеры штрафов за продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Об этом 28 октября сообщает корреспондент «Толка» с сессии парламента.

Какое будет наказание

За продажу энергетиков и газовых зажигалок детям:

физическим лицам – штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей, либо предупреждение

должностным лицам – штраф в размере 3-5 тысяч рублей

юридическим лицам – 10-15 тысяч рублей

Ранее в августе АКЗС ограничило продажу детям энергетических напитков и запретили – товаров, содержащих газ.

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