Горняк22: В Алтайском крае утвердили штрафы за продажу энергетиков и зажигалок детям
Энергетики. Банки Фото: pexels.com
Законопроект вызвал немало споров внутри депутатского корпуса. В итоге его окончательный вариант стал компромиссом между интересами медиков и продавцов напитков
Депутаты Алтайского Заксобрания утвердили размеры штрафов за продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Об этом 28 октября сообщает корреспондент «Толка» с сессии парламента.
Какое будет наказание
За продажу энергетиков и газовых зажигалок детям:
физическим лицам – штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей, либо предупреждение
должностным лицам – штраф в размере 3-5 тысяч рублей
юридическим лицам – 10-15 тысяч рублей
Ранее в августе АКЗС ограничило продажу детям энергетических напитков и запретили – товаров, содержащих газ.