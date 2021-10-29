Горняк22: «Алтайским» блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей

Пенсионер. Старость. Пенсия Фото: pixabay

Речь идет о более чем 150 получателях. Средства перечислят в ноябре одновременно с пенсией. Для этого никуда специально обращаться не потребуется

Живущим в Алтайском крае блокадникам и обладателям награды «За оборону Ленинграда» сделают единовременную выплату по 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

«Средства будут перечислены органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан, в ноябре одновременно с пенсией», – говорится в сообщении.

Уточняется, что специально обращаться никуда не потребуется – сотрудники ПФР сами начислят и произведут выплату. Те граждане, которые получают две пенсии, выплату получат по линии Фонда. Постояльцам приютов средства перечислят в полном объеме.

В регионе по последним данным проживают 157 ветеранов, имеющих право на единовременную выплату.

Указ о выплате в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни ранее подписал президент России Владимир Путин. Право на выплату определят на дату вступления в силу документа – 17 сентября 2021 года.

ТОЛК