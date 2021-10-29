Горняк22: Опубликован трейлер спин-оффа мультфильма «История игрушек»

Кадр из трейлера Фото: youtube.com

Первая часть серии была первой полнометражной, полностью смоделированной на компьютере трехмерной, и первым мультипликационным фильмом, номинировавшимся на «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий»

Культовый мультфильм «Истории игрушек» получит продолжение – аккаунт анимационной студии Pixar в YouTube опубликовал трейлер картины.

Центральным персонажем спин-оффа станет Баз Лайтер – зрителей познакомят с героем больше, чем в предыдущих частях.

Премьера ленты ожидается летом 2022 года.

Ранее «Толк» рассказывал о то, что за фильм «Разжимая кулаки», который выдвинули на «Оскар» от России.

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