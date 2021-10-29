Горняк22: «Попал в тюрьму»: внук три дня ухаживал за бабушкой в ковидном госпитале

Медики. Больница Фото: канал "Толк"

По словам мужчины, что соседка по палате, которой он специально оставил свой номер, рассказала ему, что его бабушку якобы не кормили

В Томске мужчина три дня выдавал себя за врача, чтобы ухаживать за своей бабушкой с синдромом Альцгеймера в красной зоне МСЧ №2, сообщает ТВ2.

По его словам, пожилая женщина лежала в ковидном госпитале в чудовищных условиях. Ей не меняли подгузники, а кислородная трубка сбилась на лоб и её никто не поправлял. Кроме того, к нему якобы подходил кто-то из медперсонала и сказал, что за 50 тысяч рублей за бабушкой будет хороший уход.

После этого мужчина решил сам узнать, в каких условиях лечится его бабушка. Он переоделся специальный костюм и отправился в ковидный госпиталь, куда его бабушку госпитализировали с пневмонией и 18% поражением легких.

«Ощущение, что я попал в тюрьму. Бабушка лежала вся в моче и кале. Я включил доктора и попросил померить температуру и уровень сатурации. Показало 39,8. Поставили жаропонижающее. В первый день пробыл там 9,5 часов», – рассказал мужчина

Мужчина подчеркнул, что в больнице ужасная обстановка. Врачи якобы списывают всё на аврал, но палаты наполовину пустые. Один из медбратьев рассказал, что ему якобы лень менять белье у пациентов.

На третий день его начали подозревать и он сбежал из госпиталя. После этого о состоянии здоровья бабушки мужчина ничего узнать не мог. Ради неё он полетел в Москву к Бастрыкину. Но в приёмной председателя СК молодому человеку посоветовали обращаться в минздрав.

В Генпрокуратуре заявили, что после заявления в госпитале начнутся проверки. Свою проверку проведёт и местная прокуратура.

Ранее «Толк» сообщал, что медорганизации Алтайского края на «каникулах» будут работать в обычном режиме. В первую очередь будут принимать экстренных пациентов и тех, кому требуется неотложная помощь. В праздничный день 4 ноября больницы будут работать по графику выходного дня.

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