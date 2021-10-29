Горняк22: Врач перечислила признаки головной боли, при которых нужно идти к врачу

Болезнь. Женщина Фото: pixabay.com

По словам специалиста, головные боли часто являются предвестниками опасных болезней — аневризмы или рака. Поэтому нужно обратиться к врачу, для тщательного обследования

Сильная «громоподобная» боль, а также боль, которая резко меняется или усиливается, могут быть «звоночками» для похода в больницу, заявила, врач-невролог Изета Елоева, сообщает «Слово и Дело».

«Опасными могут быть мигрени, которые сопровождаются спутанностью сознания, лихорадкой, ригидностью мышц, неврологическими симптомами, а также снижением внимания и памяти», – рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что нельзя также игнорировать головную боль после травмы, и если недомогание внезапно поменяло месторасположение или характер. В таких случаях нужно обращаться к врачу.

«Большую опасность несут головные боли из-за резкого скачка артериального давления или гипертонического криза. Чтобы минимизировать риски инсульта и инфаркта нужно прекратить любую деятельность и отдохнуть», – отметила невролог.

По словам врача, длительные головные боли могут свидетельствовать о нарушении кровотока мозга из-за онкологические заболевания. Сильные приступы мигрени могут случиться при воспалении тройничкового нерва в результате переохлаждения.

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