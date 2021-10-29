Горняк22: Всемирный день борьбы с инсультом – 2021: история и традиции

Обследование. Сердце Фото: pexels.com

Ежегодно во всем мире 29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Рассказываем об истории и традициях этого дня

История Всемирного дня борьбы с инсультом

Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day) начали отмечать в 2006 году, чтобы принимать активные действия в борьбе против заболевания, по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом. Об этом сообщает портал calend.ru.

В эту организацию в настоящее время входит более 3,5 тыс. человек и более 60 организаций из 85 стран.

У этого дня фиксированная дата – 29 октября. В 2021 году событие выпадает на пятницу.

Традиции Всемирного дня борьбы с инсультом

Медсестра. Медик. Сердце Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

Инсульт остается одной из главных причин смерти и инвалидности во всем мире. Согласно данным ВОЗ, в результате этого заболевание ежегодно умирает 6,7 млн человек. Самая высокая смертность зафиксирована в России.

29 октября в нашей стране проводят акцию «Скажи инсульту нет – протяни руку здоровью!». В этот день медики и волонтеры работают с населением и проводят экспресс-диагностику факторов риска.

В Москве и Санкт-Петербурге действуют выездные медицинские центры. В них каждый желающий может получить консультацию терапевта или невролога и информацию о том, как избежать инсульта.

В 2006 году в нашей стране был создан межрегиональный фонд помощи родственникам больных инсультом «ОРБИ». Эта организация обучает родственников больных основам ухода и дает всю необходимую информацию по заболеванию.

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