Горняк22: Зачем нужно умыться холодной водой 29 октября: народные приметы на Лонгина

Вода Фото: pixabay.com

В этот день на Руси наши предки умывались холодной водой, наблюдали за погодой, а также пропитывали солнечным теплом зимнюю одежду

29 октября отмечается народно-христианский праздник «Лонгин Сотник». По-другому его называют «День зрения», «Лонгин» и «Лонгин Вратник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 29 октября

Наши предки считали, что покровитель этого дня Лонгин стоит между добрым и злым миром и охраняет людей. Поэтому его образ помещали над воротами.

Святой Лонгин считался исцелителем глазных болезней. 29 октября ему молились все, у кого были какие-либо проблемы со зрением.

Сегодня таким людям обязательно нужно было умыться холодной водой. Считалось, что этот обряд поможет в восстановлении зрения.

Солнечный свет на Лонгина, согласно поверью, обладал целительными свойствами. Поэтому наши предки старались уловить каждый лучик. Под них на осенний морозец выносилась вся зимняя одежда и свежесотканные холсты из льна.

Народные приметы 29 октября

Если дует северный ветер – быть хорошей погоде еще несколько дней.

Если начнет лить дождь, то недолго осталось и до зимы.

Если солнце скрывается в облаках, словно его покрыл туман, то будет ненастье.

Если на ночном небе звезды и луна будут тусклыми и мутными, то не за горами дождь и снег.

Если листья с деревьев слабо опадают, то морозов не жди.

Если гусь в этот день поджимает одну лапу – ударит мороз.

При заходе солнца небо чистое – к погожему дню на завтра.

Поле. Солнце. Трава Фото: FelixMittermeier с сайта Pixabay

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