Горняк22: Рынок недвижимости Барнаула уходит в онлайн из-за ковидных ограничений

Онлайн-операции Фото: pixabay.com

Рынок недвижимости Барнаула и Алтайского края ждут очередные изменения в связи с ковидными ограничениями, которые начнут действовать в ближайшие дни

В Барнауле на рынке недвижимости грядут очередные изменения, связанные с ковидными ограничениями. Напомним, по указу Президента Владимира Путина, неделя с 30 до 7 ноября станет полностью нерабочей. А по указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко, с 30 октября в места с массовым пребыванием людей будут пускать строго по QR-кодам.

Не время сбрасывать маски

В связи с этим большинство процессов, где это возможно, агенты по недвижимости переводят в онлайн, чтобы избежать лишних контактов, рассказала «Толку» президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. Тем более, что за последние полтора года с начала пандемии участники рынка хорошо к ним приспособились.

«У дистанционных сделок есть масса преимуществ. Во-первых, они проходят гораздо быстрее. Во-вторых, прозрачно – регистрация прав отслеживается на сайте Росреестра. То есть наши клиенты и агенты полностью удаленно контролируют этот процесс. В-третьих, есть возможность проводить междугородние сделки. И в-четвертых, это безопасно – риски заболевания и срыва сделки сводятся к нулю», – говорит эксперт.

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С помощью онлайн сервисов работают не только риэлторы, но и банки, застройщики, нотариусы, Росреестр. Получается, что для сделки достаточно нескольких камерных встреч на финальных просмотрах вторичного объекта (предварительно их можно изучить по видеопоказам). При этих контактах агенты уверяют, что всегда соблюдают требования Роспотребнадзора и применяют средства защиты.

Если в начале пандемии рынок буквально замирал во время локдауна: цифровым технологиям не доверяли, боясь сбоев и мошенников, то сегодня все изменилось. Риэлторы объясняют: каждая операция защищена – для бронирования квартиры, заявок на ипотеку и перевода денег необходима регистрация личного кабинета с привязкой к телефону, через который все действия будут подтверждаться кодами.

На стройке контактов нет

С новостройками еще проще – просмотр покупатели могут осуществить самостоятельно, приехав на площадку. Здесь они лично оценят локацию, инфраструктуру, динамику работ. И никаких контактов, массового скопления людей в закрытых помещениях тут быть не может. А консультацию можно получить удаленно.

«Я разговаривал со многими застройщиками, они намерены перевести отделы продаж в режим онлайн. А если говорить о стройках, то они продолжат работать в прежнем режиме, так как никаких особых распоряжений губернатора по поводу строительных площадок не было», – пояснил «Толку» председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Пока на объектах продолжат работать без ограничений и в праздники, и в выходную неделю, и в последующие дни. Но и в целом недельные остановки никак бы не сказались на возведении высотных домов, весь цикл которого занимает в среднем 2-3 года, поясняет эксперт.

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Еще с прошлых локдаунов отделы продаж застройщиков переквалифицировались в службу поддержки пользователей, где подсказывают, что сделать на сайте для бронирования, просмотра или получения информации о квартире. В Москве уже появляются скидки на покупку лота онлайн или клиентам с QR-кодом. Не исключено, что на это пойдут и застройщики Барнаула (пока у них таких акций не было).

Сложные сделки

Стоит учесть, что есть виды сделок, которые не могут быть проведены в упрощенном формате. К примеру, с участием недееспособных граждан, несовершеннолетних детей, а также операции по купле-продаже долей. Здесь необходимо участие нотариусов, юристов, органов опеки и попечительства. И с этим будет немного сложнее.

В нерабочие дни жителей Алтайского края будут готовы принять только «дежурные» нотариальные конторы. Ознакомиться с их списком можно на официальном сайте нотариальной палаты. Органы опеки тоже будут работать в ограниченном режиме, а МФЦ с 1 по 3 ноября – только по предварительной записи.

Росреестр при этом обеспечит оказание государственных услуг в период с 30 октября по 7 ноября, но посредством электронных сервисов в личном кабинете. Все они будут доступны на официальном сайте ведомства. Не планируют полностью ограничивать работу отделения банков, в том числе офлайн.

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Упадет спрос

В целом, в период нерабочих дней участники рынка ожидают снижение спроса. Это будет связано с опасениями людей, которые предпочтут соблюдать самоизоляцию. Другие граждане, которые приняли ограничительные меры за дополнительное время для отдыха, просто разъедутся, и им будет не до решения жилищных вопросов, считает Александр Мишустин.

Еще один нюанс – снижение трафика из-за введения QR-кодов опять сократит доходы предпринимателей. Какие-то мелкие компании могут не выжить. А это в долгосрочной перспективе опять грозит потерей целого пласта клиентов, которые могли бы прийти на рынок недвижимости. Но таких будет немного.

«Конечно, ситуация сейчас не лучшая для предпринимателей именно в сферах обслуживания, развлечения, общепита. Эти ограничения негативно скажутся на их бизнесе. Особенно для тех, кто не сможет перестроить свое мышление и перевести бизнес в онлайн-пространство. Хотя мы видим, что за полтора года, пока у нас пандемия, многие смогли приспособиться к реалиям и перестроить бизнес-процессы, развивая доставку товаров и онлайн-мероприятия», – говорит Лариса Мельситова.

Александр Мишустин убежден, что срок ограничений пока довольно короткий, чтобы говорить о каких-то критичных изменениях на рынке. Сейчас и так идет небольшое охлаждение спроса, и эта неделя вряд ли повлияет на общую картину. По его мнению, бизнесмены в финансовом плане сильно не пострадают, тем более, что ограничения теперь не такие жесткие, как в предыдущие локдауны, а для привитых граждан их и вовсе нет.

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