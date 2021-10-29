Горняк22: День борьбы с псориазом 2021: что это за заболевание и можно ли его вылечить
Врач. Больница Фото: pixabay.com
29 октября отмечают Всемирный день борьбы с псориазом. В честь этого события рассказываем, что это за заболевание и какие важные факты нужно о нем знать
Что такое псориаз
Псориаз – это хроническое заболевание, которое поражает кожу, иногда ногти, суставы и внутренние органы. Он проявляется зудом и появлением высыпаний, которые даже могут сливаться в более крупные участки поражения. Об этом сообщает портал probolezny.ru.
У 10% людей, которые страдают от этого заболевания, развивается артрит. В некоторых случаях происходит деформация суставов, что нередко приводит к инвалидности.
Спровоцировать развитие псориаза могут психические травмы, перенесенное инфекционное заболевание, травмы кожи, некоторые медицинские препараты, гормональные изменения в организме, аллергия, алкогольная интоксикация или же просто перемена климата.Врач Фото: pixabay.com
Что нужно знать о псориазе
- Псориаз может возникнуть в любом возрасте. Чаще болезнь выявляют у людей в возрасте от 15 до 35 лет с равной вероятностью у мужчин и женщин.
- Эта болезнь не заразна, и не стоит бояться пожать руку человеку, который страдает псориазом.
- Псориаз никак не связан с гигиеной и санитарией. Зудящие бляшки появляются спонтанно или под действием провоцирующих факторов.
- Существует несколько подтипов заболевания, причем иногда у одного больного возникает сразу две или три его формы.
- Псориаз нельзя вылечить, но его можно контролировать. Для этого существует перечень различных методик.
- В 2016 году появился новых препарат от псориаза, который предназначен для лечения сложных случаев заболевания. В ходе испытаний у 40% больных, принимающих лекарство, была достигнута полная ремиссия.
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