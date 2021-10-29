Горняк22: Александру Карлину исполняется 70 лет. Топ-20 звонких цитат

Александр Карлин Фото: Анна Меньшикова

«Губернатор Алтайского края — это нечто иное, чем губернатор Красноярского края», — сказал бывший глава региона еще семь лет назад

Последние год два то и дело в разных сообществах Алтайского края возникает фраза «Карлина на вас не хватает». Смысл фразы варьируется от «жесткой руки» до «наведения порядка». Так или иначе, бывшего губернатора края, а сейчас действующего сенатора не забывают. 29 октября ему исполняется 70 лет. «Толк» в день рождения Александра Карлина вспоминает его собственные цитаты. Что-что, а его речь всегда отличалась образностью, богатством смыслов и ясной постановкой вопроса.

1. «Губернатор Алтайского края — это нечто иное, чем губернатор Красноярского края. Формально статусы равные. Но по сложности различающиеся. Я считаю, духовное, душевное родство должно быть между губернатором и жителями«.

2. «Можете и дальше переписывать искаженные данные с сайтов. Сравнивать такие подходы с моськой — это обидеть моську. Потому что она действовала бескорыстно, у нее только амбиции были завышены».

3. «Многие вопросы развития территории придется решать в тесном взаимодействии с населением. А как можно работать?! Можно было бы, как вы раньше. Но так нельзя впредь! Когда вы не наладили контакт».

4. «Мы не должны из себя представлять рыхлое сообщество людей, проживающих на определенной территории».

5. «Мы научились деликатным выражениям у тургеневских барышень XIX века. Они куриные яйца называли куриными фруктами. А мы списание долга называем реструктуризацией. Но это как было беспардонное заимствование, так и есть».

6. «А что сейчас создается на красной линии? У города практически убрали прекрасный вид на Знаменский монастырь с храмом. Со стороны Ленина почти не видно этого шедевра зодчества. Почему? Потому что строители «чемоданов» воздвигли там китайскую стену«.

7. «Это (генплан Барнаула – прим. ред.) не должна быть китайская азбука для специалистов. Документ должен восприниматься каждым простым жителем города».

8. «Давайте договоримся, что работу градосовета будем строить открыто. Не поддаваться на вызовы, которые иногда крикуны создают. У нас же некоторые выдают себя за хранителей старины, а присмотришься — по факту являются строителями «чемоданов»».

9. «Вы так интересно работаете в Барнауле. Я вас неоднократно просил сменить отношение. Но вы его не меняете. Вы в состоянии анабиоза находитесь и ждёте, когда свалится спелый «фрукт» из федерального бюджета».

10. «Нельзя допускать того, чтобы люди, заинтересованные в дестабилизации общественных настроений, стимулировали какие-то фантастические бредовые домыслы о чьем-то интересе в решении задачи».

11. «Он (глава Солтонского района – прим. ред.) бил себя в грудь и заявлял, что будет жить в больнице и сделает ремонт за два года. Прошло уже четыре года — Михаил Павлович живет дома, у него все нормально, а больница до сих пор не завершена. Подрядчики не те. Открытие для него: они же пьют! А вы где-то видели непьющих подрядчиков?»

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12. «Вы можете организовать концерт в клубе, люди придут, они отзывчивые на ласку, обменяются свежими деревенскими новостями и дружными рядами пройдут от клуба к себе домой, потому что избирательный участок будет находиться в школе. И вот у нас будет концерт сам по себе, избиратели сами по себе, и мы будем с результатами тоже сами по себе«.

13. «Бывают тихушники: вроде молчат, прошвырнут к себе — и всё, а потом возникают какие-нибудь сюжеты. А бывает, люди громко говорят, высказывают претензии. Но оказывается, что это замечательная семья, они просто дискутируют, как сделать лучше».

14. «Мы оказались заложниками ситуации внешнего благодушия и взаимокомплиментарных сентенций по отношению друг к другу. Особенно в Бийске».

15. «У нас последние месяцы отмечается продовольственная дефляция, а мы мотивируем повышение родительской платы ростом цен на продукты питания. В святцы надо заглядывать«.

16. «Сегодня утром я общался с финансистами наших территорий. Я им «комплиментов» кое-каких сделал, потому что каюр иногда свою палку должен все-таки использовать по назначению«.

17. «Женщины почему-то думают, что мужчина — это такое элементарное существо. Не всякая женщина может разобраться даже с механической мясорубкой, там сложности для нее. А с мужчиной она разбирается на счет «раз»».

18. «Говорят, что первого ребенка рожают для себя, второго — для дедушек и бабушек. А третьего пусть – для Алтайского края. Мы окажем поддержку».

19. «Вот мы хотим быть цивилизованным государством. Так вот цивилизация — она и на погостах видна«.

20. «В Алтайском крае мы быстро находим поводы, чтобы себя принижать, но очень ленны в том, чтобы искать наши несомненные преимущества».

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