Горняк22: В Бийске «УАЗ Патриот» лег на бок после ДТП с Honda

ДТП с Бийске Фото: vk.com/barneos22

На перекрестке иномарка не пропустили машину с главной дороги. После удара «УАЗ Патриот» начало заносить, машина заехала на газон и перевернулась

26 октября в Бийске на одном из перекрестков Honda врезалась в «УАЗ Патриот». От удара вторая машина перевернулась на бок, сообщает Barnaul 22.

Момент ДТП сняла камера видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как водитель Honda не пропустила авто и на скорости врезалась в заднюю часть машины.

После столкновения «УАЗ Патриот» занесло на тротуар, где машина перевернулась на бок. О пострадавших не сообщается.

Ранее на алтайской трассе столкнулись рейсовый автобус и легковушка. Предварительно, легковое авто вылетело на «встречку» и столкнулось с автобусом. По словам очевидцев, от удара иномарка превратилась в груду металлолома. Водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

ТОЛК