Горняк22: Расплакались с адвокатом: расчленившую рэпера Картрайта выпустили из СИЗО

Марина Кохал после освобождения из под стражи Фото: "Пятый канал"

Женщина не смогла сдержать слез и бросилась в объятия к своей защитнице, как только дверь клетки в зале суда открылась. На время следствия Кохал будет жить в съемной квартире

В Санкт-Петербурге суд изменил меру пресечения с СИЗО на домашний арест гражданской супруге рэпера Энди Картрайта, обвиняемой в его убийстве. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Суд отказал следствию (в продлении ареста. – Прим. ред.), посчитал дальнейшее нахождение [Марины] Кохал под стражей бессмысленным и лишенным оснований. Она будет находиться под домашнем арестом», – рассказал ресурсу адвокат девушки Сергей Лукьянов.

Судя по кадрам из зала заседаний, Кохал не сразу поверила, что может выйти из «клетки» – она удивленно посмотрела на охранника, что-то переспросила, а потом бросилась в объятия к защитнику Ирине Скурту. Обе женщины не могли сдержать слез.

Скурту назвала решение суда законным.

«Адвокатское счастье – это когда после 15 месяцев стражи ты едешь из суда в своем авто, на заднем сиденье твоя подзащитная, и вы вдвоем в полный голос поете песню Земфиры…» – написала она на своей странице в Facebook.

Сама Кохал рассказала журналистам, что первое ее желание сейчас – это увидеть сына. Предполагается, что обвиняемую разместят на съемной квартире, которую ей будет запрещено покидать на время следствия, ребенка по ее просьбе привезут сюда же

Расчлененное тело 30-летнего Энди Картрайта (Александр Юшко) нашли в его квартире 29 июля 2020 года после того, как о его смерти в полицию сообщила жена – уроженка Барнаула Марина Кохал. За пару часов до этого она передала родственникам своего двухлетнего сына.

Основной подозреваемой по делу стала именно Кохал, которая заявляла, что ее супруг умер якобы от передозировки наркотиков. Однако в организме рэпера их следов не нашли. Зато обнаружили доказательства причастности женщины к убийству и расчлененке.

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