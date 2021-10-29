Горняк22: Глава района в Алтайском крае сам себя одаривал премиями

Деньги. Банковские карты. Кошелек Фото: pixabay.com

В интересах муниципального образования выступила прокуратура района. Чиновник пытался обжаловать решение первой судебной инстанции, но безуспешно

В Алтайском крае суд обязал главу Калманского района вернуть в бюджет премии, которые он незаконно назначал сам себе. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выяснилось, что чиновник не выносил вопросы о своем денежном поощрении на обсуждение местного собрания депутатов, а «за рамками полномочий» единолично издавал распоряжения об этом.

Районный суд признал действия главы незаконными, краевая судебная коллегия по гражданским делам в апелляции оставила это решение без изменения.

Сумма, которую глава успел получить и теперь обязан вернуть, не раскрывается.

Ранее «Толк» сообщал о том, что администрацию алтайского района оштрафовали за праздник в разгар пандемии.

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