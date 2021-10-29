Горняк22: 15-летняя пассажирка Land Cruiser погибла в «пьяном» ДТП на Алтае

Место ДТП Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Виновному грозит до 12 лет лишения свободы

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла девочка-подросток, еще один человек получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Авария произошла днем 27 октября на проселочной дороге в Павловском районе.

По данным следствия, 51-летний водитель Land Cruiser не справился с управлением, в результате чего его автомобиль съехал с трассы и перевернулся.

На месте до приезда медиков умерла 15-летняя пассажирка внедорожника, вторую пассажирку – 36-летнюю мать девочки – госпитализировали с травмами.

Как уточнили «Толку» в ведомстве, за рулем иномарки был сожитель женщины. Экспертиза установила, что мужчина сел за руль пьяным.

Ране «Толк» сообщал о том, что сломанный грузовик насмерть задавил рабочего в алтайском районе.

ТОЛК