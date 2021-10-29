Горняк22: Подозреваемый в убийстве экс-банкира и его семьи покончил с собой в СИЗО

Решетка. СИЗО. Колонии Фото: pixabay.com

По предварительной информации, совершивший суицид подозреваемый был бывшим партнером экс-банкира по бизнесу. По одной из версий, причиной убийства стали долги потерпевшего в 19 млрд рублей

В Белоруссии подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера «Смоленского банка» и его семьи покончил с собой в изоляторе, сообщает ТАСС.

«Подозреваемого в тройном убийстве задержали в Белоруссии и поместили в изолятор. Там он покончил жизнь самоубийством», – рассказали в правоохранительных органах.

Кроме того, стало известно, что на допросе мужчина признал свою вину. По его словам, он не планировал убийство, преступление произошло спонтанно. В тот день он пришел к пострадавшему, чтобы обсудить финансовые дела. Они поссорились и начали драться.

Подозреваемый связал экс-банкира и его семью, а когда тот отказался выполнять его требования, расправился с ними. После этого он на машине уехал в Белоруссию, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что 26 октября в Москве были убиты бывший замуправляющего московского отделения «Смоленского банка», его жена и сын. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В 2019 году погибшего и ещё трех бывших топ-менеджеров «Смоленского банка» признали виновными в преднамеренном банкротстве и крупной растрате. Банкира осудили на шесть лет лишения свободы. Всех фигурантов дела обязали выплатить более 8,4 млрд рублей. На свободу бывший топ-менеджер вышел в 2020 году.

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