Горняк22: На Алтае многодетная мать била и привязывала на цепь восьмилетнего сына

Мальчик. Слезы Фото: pexels.com

Женщину уже лишали родительских прав на дочь и потерпевшего ребенка, однако в 2018 году в суде она добилась их восстановления

В Алтайском крае 39-летнюю мать пятерых детей судят за истязание восьмилетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным ведомства, в течение двух лет женщина била ребенка и привязывала металлической цепочкой в комнате, оставляя одного до восьми часов.

Обвиняемая вину признала, объясняя свои поступки непослушанием мальчика.

Известно, что прежде женщину уже лишали родительских прав на двух детей и не раз привлекали уголовной ответственности за кражи.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае женщину отправили под домашний арест за истязания приемных детей.

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