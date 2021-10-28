Горняк22: 47 детей заболели коронавирусом за сутки в Алтайском крае
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш
Всего в крае развернуто 4 626 коек для ковидных больных. Свободными на 27 октября остаются 372 ковидных места в больницах региона
426 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего на 27 октября в крае уже 86 732 заболевших с начала пандемии, в том числе 6 631 ребенок, сообщает оперативный штаб региона.
За месяц в крае коронавирус выявили у 9 813 местных жителей, среди них 1 037 детей.
- За последние 24 часа в Алтайском крае умерли 27 больных коронавирусом, 25 – непосредственно от инфекции. Всего скончались уже 6 157 зараженных.
- 831 больной коронавирусом находится сейчас в тяжелом состоянии в госпиталях края. Из них 295 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- С подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» в госпиталях региона сейчас лежит 3 831 человек. Еще 423 пациента лечат там же вирусную пневмонию, сходную с ковидом.
- Прививаются от инфекции в настоящее время 759,6 тыс. жителей региона.
- Больше всего заболевших по Алтайскому краю: в Барнауле – 29 659 человек, Бийске – 7 672 и Рубцовске – 5 960.
- Из общего числа заболевших случаев ковида 915 – это завозные (248 – из-за рубежа) и 54 811 случаев – по контакту с ранее заболевшими людьми.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 125,
Бийск – 44,
Рубцовск – 33,
Славгород – 21,
Заринск – 20,
Алейск – 14,
Яровое – 10,
Калманский, Кулундинский, Топчихинский и Тюменцевский районы – по 9,
Благовещенский и Зональный районы – по 8,
Кытмановский, Усть-Калманский и Целинный районы – по 7,
Алейский и Красногорский районы – по 6,
Рубцовский, Табунский и Усть-Пристанский районы – по 5,
Камень-на-Оби, Бурлинский, Егорьевский, Залесовский и Чарышский районы – по 4,
Новоалтайск, Бийский, Косихинский, Курьинский, Первомайский и Тальменский районы – по 3,
Ельцовский, Заринский, Каменский, Краснощёковский, Локтевский, Новичихинский и Шипуновский районы – по 2,
Змеиногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Суетский, Тогульский, Троицкий и Шелаболихинский районы – по 1.