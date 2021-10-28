Горняк22: Бийский сахарный завод модернизируют за 5 млрд рублей

Сахарная свёкла Фото: pixabay.com

По словам властей, говорить о сроке запуска модернизированного производства рано. Пока в регионе свеклу перерабатывают на Черемновском заводе

В Алтайском крае на модернизацию производства на бийском сахарном заводе потратят 5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

«Реализация проекта позволит запустить переработку до 5 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки в регионе, который является единственным от Урала до Дальнего Востока, где ее выращивают», – рассказал начальник регионального управления по пищевой промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

По его словам, два-три года назад запуск нового производства на сахарном заводе был проблемой. Сейчас собственники должны обеспечить завод сырьём и кадрами, а также найти потребителей продукции.

Александр Большаков также отметил, что в этом году в стране убрали больше свеклы, чем в прошлом году, поэтому сахара на рынке станет больше и дефицита не будет. В Алтайском крае уже из 400 тысяч тонн сырья выработали более 120 тысяч тонн сахара.

Напомним, что в 2016 году Бийский сахарный завод признали банкротом. С торгов предприятие купила новосибирская компания «Санинвест». Сейчас в крае действует только один завод по переработке свеклы – Черемновский.

Ранее «Толк» сообщал, что около 1 млрд рублей выделили на восстановление завода «Алтайский бройлер». В настоящее время предприятие работает не с полной нагрузкой, поскольку продолжаются работы по восстановлению склада хранения готовой продукции. После полного восстановления предприятие приступит к реализации обещанных инвестпроектов на сумму около 10 млрд рублей.

ТОЛК