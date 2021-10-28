Горняк22: Турпоток в Горном Алтае превысил «допандемийный» уровень

Турист Фото: pixabay.com

С введением ограничений на заграничные поездки россияне ринулись на отдых в Республику Алтай. Это позволило «ожить» туротрасли региона

Турпоток в Республику Алтай за период с мая по сентябрь 2021 года превысил показатели 2020 года на 36% и на 2019 – на 40%, что говорит о восстановлении туротрасли региона, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на данные BigData МТС.

Также в регионе заметили повышенную «цифровую» активность туристов в этот период. Так, гости региона с 1 мая по 30 сентября 2021 года использовали на 70% больше мобильного интернета, чем за аналогичный период допандемийного, 2019 года. Объем трафика по сравнению с прошлым годом вырос на 45%.

Оказалось, что чаще всего регион посещали сибиряки – новосибирцы, кемеровчане, томичи и красноярцы. Они составляют более 54% туристического потока, далее следуют туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Меньше всего гостей приезжало в Горный Алтай из Элисты, Биробиджана и Назрани.

Из-за роста заболеваемости ковидом в регионе пришлось ввести ограничения, в том числе в сфере туризма. Так, глава Республики Алтай Олег Хорохордин ограничил работу сферы туризма из-за роста заболеваемости коронавирусом: теперь гостей будут принимать при наличии сертификата о вакцинации либо ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до заселения.

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