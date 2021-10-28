Горняк22: В России предложили сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех

Вакцинация Фото: pixabay.com

В пресс-службе кабмина отметили, что получили обращение и направили его в Роспотребнадзор, где его рассмотрят в установленном порядке

Российские бизнесмены выступили с инициативой обязать всех россиян делать прививку от COVID-19, сообщают «Известия».

«Для борьбы с коронавирусом торговля предложила переходить к обязательной и всеобщей вакцинации. Бизнес считает, что стоит позволить гражданам бесплатно прививаться как в государственных поликлиниках, так и в частных», – заявили они.

Предприниматели призвали не закрывать магазины в нерабочие дни, ведь с октября по декабрь они получают до половины годовой выручки. По их словам, такая мера будет губительна и для торговли, и для экономики страны.

Кроме того, торговые ассоциации предложили привитым от коронавируса давать скидку на услуги ЖКХ. По словам политолога Дмитрия Орлова, политика вакцинации от коронавируса должна быть максимально взвешенной.

«Допустимо использование «пряника», а вот «кнута» – нет. Льготы для привитых востребованы, но их следует вводить последовательно. Это не должно приводить к ограничению реальных прав тех, кто не сделал прививку», – подчеркнул он.

Ранее около трети алтайских работодателей настаивают на обязательной вакцинации. При этом среди невакцинированных соискателей только 27% против прививки. 58% готовы сделать ее ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Опрос показал, что от коронавируса в регионе привились 37% сотрудников, 63% еще не сделали этого.

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