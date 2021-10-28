Горняк22: Отголоски лета: в Барнауле в третий раз за сезон зацвел маральник

Маральник Фото: Сергей Усик/Алтайский биосферный заповедник; Анастасия Матвеева

Как правило, маральник цветет два раза в год — весной и летом. Чтобы он распускался к концу осени, такое бывает очень редко

В Барнауле на территории Знаменского женского монастыря в конце октября зацвел маральник, сообщает «Вести22».

Как правило, рододендрон ледебура пышно и ярко цветет с апреля по июнь. В осеннее время его цветки более «скромные».

Цветение маральника обычно наблюдают два раза за сезон: первое – весной, а второе – на исходе лета. Однако цветение третий раз и в конце октября – это явление уникальное.

В предгорьях Алтая кустарники тоже расцветают по третьему кругу, если позволяет температура.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 20-х числах октября зацвели подснежники. Снимки, запечатлевшие необычное природное явление, прислали очевидцы. На Чемале (Республика Алтай) в конце октября туристы также стали свидетелями цветения маральника, а в Заринском районе Алтайского края в это время распустилась ива.

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