Горняк22: В Барнауле открывают пункт вакцинации для беременных и кормящих женщин

Беременность Фото: pixabay.com

В минздраве уточнили, что доклинические исследования и пострегистрационный период показали безопасность применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» для этой категории

В Барнауле с 29 октября на базе «Городского центра планирования семьи и репродукции» (проспект Комсомольский, 35) начнет работать пункт вакцинации беременных женщин и кормящих мам, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Сейчас в крае прививку поставили больше 300 беременных женщин, ещё несколько сотен вакцинировались до беременности. По словам медиков, заболевших ковидом среди них нет. Также у них не выявили никаких осложнений и побочных реакций.

⠀

Прививку можно поставить с 13.00 до 14.00 без предварительной записи.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за последний месяц умерли три беременные женщины, инфицированные коронавирусом. По данные ресурса, пациентки в положении проходили лечение в ковидных госпиталях, однако медики не смогли их спасти. Сроки беременности погибших не уточняются.

ТОЛК