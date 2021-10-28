Горняк22: В пригороде Барнаула заработали два пункта вакцинации от COVID и гриппа
Вакцина Фото: pixabay.com
В Алтайском крае растет число желающих привиться от коронавируса после объявления о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест
В пригороде Барнаула начали работать два дополнительных пункта, в которых можно поставить прививку от коронавируса и гриппа, а также пройти ревакцинацию, сообщает пресс-центр горадминистрации. Там можно вакцинироваться без предварительной записи.
Пункты работают по следующим адресам:
- поселок Центральный, на базе ФАПа ул. Мира,5 с 08:00 до 16:00.
- поселок Южный, передвижной пункт на базе горбольницы № 10 (ул. Белинского, 2) с 08:00 до 20:00.
Вакцинация проходит бесплатно. Жителям края нужно иметь с собой полис, СНИЛС и паспорт.
Ранее сообщалось, что в Барнауле открывают пункт вакцинации для беременных и кормящих женщин.