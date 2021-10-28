Горняк22: Барнаул оказался в лидерах по числу предложений жилья в новостройках

Новостройка на ул. Пролетарской, 150 в Барнауле Фото: "Адалин-Строй"

Самые высокие темпы роста предложений на рынке новостроек за третий квартал наблюдаются в Хабаровске (+323,5%), а наиболее резкое снижение – в Томске (-66%)

Барнаул занял седьмое место в топ-10 городов с наибольшим числом предложений по продаже жилья в новостройках, сообщает «Алтайский портал недвижимости» со ссылкой на исследование ЦИАН.

Так, во втором квартале 2021 года в Барнауле в базе числилось 5,2 тыс. таких предложений, а уже в третьем их стало 7,7 тыс., что на 47% больше.

Обогнал город в рейтинге лишь Хабаровск, Махачкала, Тольятти, Набережные Челны, Краснодар и Ярославль.

Самые высокие темпы роста предложений на рынке новостроек за третий квартал наблюдаются в Хабаровске (+323,5%), а наиболее резкое снижение – в Томске (-66%). В последнем также нашли меньше всего таких предложений на рынке – всего 130. Наоборот, максимальный объем предложений отмечен в Москве (43,4 тыс. объявлений).

Эксперты отмечают, что новостройки все реже идут от девелоперов. Как правило, новое жилье реализуют перекупы. По их мнению, такой рост связан с падением спроса весной и увеличением объема продаж. Также нередко объявления о продаже копируют сразу несколько агентств.

Ранее сообщалось, что средняя цена продажи квартир в новостройках Барнаула снова выросла в минувшем сентябре. В частности, квадратный метр достиг рекордной отметки в 65,3 тыс. рублей – выше она еще никогда не поднималась. Что касается всего Алтайского края, то средняя стоимость составила 63,8 тыс. рублей. Еще в начале текущего года она была на 10 тыс. рублей (или на 18%) меньше.

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