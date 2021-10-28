Горняк22: Как на Алтае будут проверять QR-коды и можно ли пройти в кафе «по пачке чипсов»

QR-код Фото: pixabay.com

«Цифровой» министр Евгений Зрюмов рассказал, как бизнес сможет удостовериться в легальности QR-кодов посетителей и получится ли обмануть систему

С 30 октября в Алтайском крае перестанут пускать непривитых граждан в торговые центры, с 15 ноября список мест, куда получится попасть только с QR-кодом, значительно расширится. Глава министерства цифрового развития региона Евгений Зрюмов рассказал, как проверить легальность QR-кодов и получится ли пройти в ТЦ и кино по липовым документам.

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Как получить QR-код, если я привился или переболел?

Есть два варианта, как это можно сделать, объяснил министр. Первый – для зарегистрированных на сайте госуслуг граждан. Необходимо зайти в личный кабинет на портале и сохранить сертификат о вакцинации (скачать на телефон, распечатать).

Второй вариант – скачать приложение «Госуслуги СТОП коронавирус», где в главном окне уже есть все необходимые сведения о вакцинации, в том числе QR-код.

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Сколько действителен QR-код?

Вакцинированные граждане могут скачать QR-код на сайте госуслуг, действует он один год, заявил глава министерства цифрового развития региона Евгений Зрюмов.

Если человек официально переболел ковидом, то его QR-код действителен всего шесть месяцев.

«Ситуация, когда человек говорит, что он переболел, находился дома и у него были все симптомы коронавируса, не фиксируется. Факт заражения должен быть подтвержден документально», – говорит Зрюмов.

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Как будут проверять достоверность QR-кодов?

По словам Зрюмова, самый правильный путь для проверяющей стороны – например, ресторанов или торговых центров, куда уже с 30 октября не будут пускать непривитых, – воспользоваться бесплатным приложением «Госуслуги СТОП коронавирус», которое разработали в федеральном министерстве цифрового развития.

После того как приложение установили на телефон или другой девайс и зарегистрировались, в главном окне появится кнопка «отсканировать QR-код». Дальше приложение считывает информацию и отображает на экране данные, которые необходимо сверить с паспортом гражданина.

«Если сертификат доказал свою состоятельность, там будет написано, что он действителен, и ниже появится номер документа и инициалы гражданина, дата рождения, первые две цифры серии паспорта и три последние цифры номера паспорта. Эта информация появится у того, кто проверяет QR-код», – заявил «цифровой» министр.

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Получится ли пройти в ресторан по липовому или чужому QR-коду?

Нет, обмануть систему не получится. В Сети популярны ролики, где люди якобы проходят в заведения по QR-коду от пачки чипсов. Но, заверил министр, систему не обмануть.

«Если ссылка будет битая, непонятно откуда взятая, например отсканировали QR-код с какого-нибудь чека, они не будут работать. Это не рабочая система», – объяснил Евгений Зрюмов.

Он также добавил, что на проверку QR-кода посетителя понадобится всего несколько секунд, и никаких очередей при входе в ТЦ или рестораны такая мера не вызовет.

По чужому QR-коду пройти тоже не выйдет, так как вместе с номером сертификата по ссылке открываются и данные о дате рождения, которые можно проверить по паспорту.

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Как еще можно проверить QR-код?

Также, рассказал министр, можно навести камеру мобильного телефона на QR-код, который автоматически преобразуется в ссылку на портал Госуслуг, где также, как и в приложении, частично будут указаны сведения о посетителе.

«Почему мы говорим, что лучше приложение? Потому что участились случаи, когда мошенники занимаются подменой адреса сайта на ненастоящие адреса. Если вы используете камеру, а не приложение, вам надо проверять адрес сайта, чтобы ссылка вела на настоящий сайт Госуслуг», – добавил Зрюмов.

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