Горняк22: Как трогательно поздравить с Днем бабушек и дедушек и что им подарить

Пенсионеры Фото: pixabay.com

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, который достойно дополняет череду семейный праздников. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений и милых подарков

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе

Дорогие наши, поздравляю с днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день. Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!

Старшее поколение — наш маяк для действий и мыслей. Наши славные дедушки, наши родные бабушки, в ваш День желаем чувствовать себя отлично, быть в хорошем настроении и заряжать нас своей энергией! Спасибо вам за любовь, знания и тепло. С Днем бабушек и дедушек!

Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. Недаром говорят, что слаще объятий и поцелуев собственного ребёнка могут быть объятия детей твоего ребёнка. Внуки — это счастье, оптимизм и бодрость души. И я искренне желаю Вам частых встреч с внуками, невероятных приключений в их компании, весёлых затей, вкусных пикников, интересных увлечений и незабываемых историй. Желаю с появлением на горизонте любимых внуков чувствовать в себе огромный прилив энергии и сил, вдохновения и радости!

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах

Бабушки и дедушки,

Родные и любимые!

Мы вас обожаем,

Вы — незаменимые! Счастья и здоровья вам,

Бодрости и сил,

Чтобы каждый жизни день

Радость приносил.

Пенсионер Фото: pixabay.com

Дедуля и бабуля,

Желаю вам добра,

В день бабушек и дедушек,

Лишь счастья и тепла!

Здоровья вам и радости,

И пусть бегут года,

Душа ведь не состариться,

Пусть будет молода.

Всех бабушек и дедушек

Поздравим мы сегодня.

Желаем, дорогие,

Вам крепкого здоровья. Пускай лишь радость дарят

Шальные вам внучата.

Живите с оптимизмом,

Счастливо и богато.

Что подарить бабушкам и дедушкам на праздник

Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay

Бабушкам и дедушкам в их праздник можно сделать подарок, связанный со здоровьем. Например, теплые пледы, чтобы они не мерзли. Или же ортопедические подушки и матрасы, тапочки с подогревом, удобные кресла-качалки, а также спортивные костюмы, кроссовки и коврики для занятий.

Подарить можно и практичные подарки, которые пригодятся в быту. Например, чайник, утюг, пылесос, телевизор или же шторы, скатерти и постельное белье.

Внуки своим бабушкам и дедушкам могут преподнести презенты, сделанные своими руками. Это может быть открытка, фотоколлаж, родословная книга, сделанная с помощью родителей, или семейный портрет.

Подойдут также подарки, связанные с хобби и увлечениями или любые другие приятные мелочи.

Источник

ТОЛК