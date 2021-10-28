Горняк22: Как трогательно поздравить с Днем бабушек и дедушек и что им подарить
Пенсионеры Фото: pixabay.com
28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек, который достойно дополняет череду семейный праздников. «Толк» подготовил подборку трогательных поздравлений и милых подарков
Поздравления с Днем бабушек и дедушек в прозе
Дорогие наши, поздравляю с днем бабушек и дедушек! Говорят, что любить сильнее, чем своих детей, можно только своих внуков. Спасибо вам за то неземное тепло и нежную убаюкивающую ласку, которую вы дарите! Пускай крепкое здоровье и хорошее чувство юмора сопровождает вас каждый день. Пусть на душе воцарится мир, гармония и радость, а в доме звучит веселый смех и пахнет ароматными пирогами! Живите еще много лет и подарите любовь своим правнукам!
Старшее поколение — наш маяк для действий и мыслей. Наши славные дедушки, наши родные бабушки, в ваш День желаем чувствовать себя отлично, быть в хорошем настроении и заряжать нас своей энергией! Спасибо вам за любовь, знания и тепло. С Днем бабушек и дедушек!
Поздравляю с Днём бабушек и дедушек. Недаром говорят, что слаще объятий и поцелуев собственного ребёнка могут быть объятия детей твоего ребёнка. Внуки — это счастье, оптимизм и бодрость души. И я искренне желаю Вам частых встреч с внуками, невероятных приключений в их компании, весёлых затей, вкусных пикников, интересных увлечений и незабываемых историй. Желаю с появлением на горизонте любимых внуков чувствовать в себе огромный прилив энергии и сил, вдохновения и радости!Пенсионер Фото: pixabay.com
Поздравления с Днем бабушек и дедушек в стихах
Бабушки и дедушки,
Родные и любимые!
Мы вас обожаем,
Вы — незаменимые!
Счастья и здоровья вам,
Бодрости и сил,
Чтобы каждый жизни день
Радость приносил.
Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра,
В день бабушек и дедушек,
Лишь счастья и тепла!
Здоровья вам и радости,
И пусть бегут года,
Душа ведь не состариться,
Пусть будет молода.
Праздник. Подарок. Букет Фото: Pixabay
Всех бабушек и дедушек
Поздравим мы сегодня.
Желаем, дорогие,
Вам крепкого здоровья.
Пускай лишь радость дарят
Шальные вам внучата.
Живите с оптимизмом,
Счастливо и богато.
Что подарить бабушкам и дедушкам на праздник
Бабушкам и дедушкам в их праздник можно сделать подарок, связанный со здоровьем. Например, теплые пледы, чтобы они не мерзли. Или же ортопедические подушки и матрасы, тапочки с подогревом, удобные кресла-качалки, а также спортивные костюмы, кроссовки и коврики для занятий.
Подарить можно и практичные подарки, которые пригодятся в быту. Например, чайник, утюг, пылесос, телевизор или же шторы, скатерти и постельное белье.
Внуки своим бабушкам и дедушкам могут преподнести презенты, сделанные своими руками. Это может быть открытка, фотоколлаж, родословная книга, сделанная с помощью родителей, или семейный портрет.
Подойдут также подарки, связанные с хобби и увлечениями или любые другие приятные мелочи.
Источник