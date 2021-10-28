Горняк22: Как подготовиться к зиме 28 октября: народные приметы на Ефимия Осеннего

Осень. Пейзаж Фото: Pixabay

В этот день на Руси наши предки трепали лен, подготавливали ульи к зиме, прогоняли злых духов, а также наблюдали за изменениями в погоде

28 октября отмечается народно-христианский праздник «Ефимий Осенний». По-другому его называют «Ефим благочестивый», «Льняницы», «Луки», «Ефим» и «Ефимий пчельник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 28 октября

Наши предки верили, что с этого дня активизируется нечистая сила. Например, кикимора, которая начинала мешать всем женщинам и девушкам в любом начинании. Она путала пряжу, рвала ткань и била горшки. Те, кто увидел кикимору, обязательно должны были осенить ее крестным знамением и попросить о помощи Ефимия.

28 октября продолжали заниматься домашними делами – мяли и трепали лен, готовили пряжу.

В этот день также устраивали смотрины. На улицу выносили вытрепанный лен и смотрели, у кого он получался тонким и мягким.

Мужчины на Ефимия валяли к зиме валенки, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, чинили сани, а также убирали последние ульи.

Народные приметы 28 октября

На Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывают облака – в ближайшее время хорошей погоды не будет.

В этот день небо голубого цвета – не следует ждать теплую погоду.

Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.

Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.

Если на Ефимия снега надует, то к следующей осени хлеба прибудет.

Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.

Атмосферное давление понижается – к ветреной погоде с осадками.

Тучи сбегаются в одно место – к ненастью.

Сильная изморось предвещает мороз.

Ульи. Пчелы. Соты Фото: pexels.com

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ТОЛК