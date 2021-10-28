Горняк22: Как подготовиться к зиме 28 октября: народные приметы на Ефимия Осеннего
Осень. Пейзаж Фото: Pixabay
В этот день на Руси наши предки трепали лен, подготавливали ульи к зиме, прогоняли злых духов, а также наблюдали за изменениями в погоде
28 октября отмечается народно-христианский праздник «Ефимий Осенний». По-другому его называют «Ефим благочестивый», «Льняницы», «Луки», «Ефим» и «Ефимий пчельник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 28 октября
Наши предки верили, что с этого дня активизируется нечистая сила. Например, кикимора, которая начинала мешать всем женщинам и девушкам в любом начинании. Она путала пряжу, рвала ткань и била горшки. Те, кто увидел кикимору, обязательно должны были осенить ее крестным знамением и попросить о помощи Ефимия.
28 октября продолжали заниматься домашними делами – мяли и трепали лен, готовили пряжу.
В этот день также устраивали смотрины. На улицу выносили вытрепанный лен и смотрели, у кого он получался тонким и мягким.
Мужчины на Ефимия валяли к зиме валенки, ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, чинили сани, а также убирали последние ульи.Ульи. Пчелы. Соты Фото: pexels.com
Народные приметы 28 октября
- На Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывают облака – в ближайшее время хорошей погоды не будет.
- В этот день небо голубого цвета – не следует ждать теплую погоду.
- Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.
- Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.
- Если на Ефимия снега надует, то к следующей осени хлеба прибудет.
- Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.
- Атмосферное давление понижается – к ветреной погоде с осадками.
- Тучи сбегаются в одно место – к ненастью.
- Сильная изморось предвещает мороз.
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